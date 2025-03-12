«Авито Авто»: за год среди новых машин сильнее всего подешевел Voyah Free

Эксперты «Авито Авто» провели исследование цен на новые автомобили на российском рынке и пришли к выводу, что за прошедший год больше всего подешевел Voyah Free. Об этом сообщили « Известия ».

Средняя стоимость такого кроссовера снизилась на 23,8%, достигнув отметки в 6,09 миллиона рублей. Второе и третье места заняли модели бренда «Москвич». Внедорожник с индексом три стал дешевле на 18,4% (его цена составила 1,77 миллиона рублей), а лифтбек «Москвич 6» — на 18,1% (стоимость — 2,2 миллиона рублей).

На четвертой позиции оказался Chery Tiggo 4 Pro, который потерял в цене 13,8% (сейчас стоит 2,1 миллиона рублей), а пятое место заняла модель Omoda S5 GT, подешевевшая на 13,3% (ее цена составляет 2,48 миллиона рублей).