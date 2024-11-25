«Авито Авто»: Toyota Camry возглавила топ популярных японских авто с пробегом в РФ

Самым популярным японским автомобилем с пробегом у российских водителей стала Toyota Camry. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на экспертов «Авито Авто».
Именно эту модель выбрали 9,2% всех автомобилистов. На втором месте оказалась Toyota Corolla, а бронза досталась Mitsubishi Lancer. Кроме того, в лидерах оказались еще и Toyota RAV4 и Mazda 3 и 6 модели.
С другой стороны, также выросло и предложение на автомобилей с пробегом. Так, на объявления о продаже Camry пришлось 6,5%. Больше всего по количеству предложений выросла Mazda 3. Число объявлений с начала года увеличилось на 12,6%, добавили аналитики.
США дали ВСУ указания по выбору целей для ударов ракетами ATACMS по России
«Уловка и преувеличение». Рогов раскритиковал Зеленского за слова о ситуации в Запорожье
Успехи ВС РФ на поле боя привели к усилению антироссийской кампании Британии
«Мы должны избегать эскалации». Италия отказалась отправлять своих солдат на Украину
ВС России уничтожили до 600 украинских боевиков в Ольговском лесу под Курском
Украинская журналистка попросила Маска провести аудит на Украине
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте