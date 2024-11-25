«Авито Авто»: Toyota Camry возглавила топ популярных японских авто с пробегом в РФ

Самым популярным японским автомобилем с пробегом у российских водителей стала Toyota Camry. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на экспертов «Авито Авто».

Именно эту модель выбрали 9,2% всех автомобилистов. На втором месте оказалась Toyota Corolla, а бронза досталась Mitsubishi Lancer. Кроме того, в лидерах оказались еще и Toyota RAV4 и Mazda 3 и 6 модели.

С другой стороны, также выросло и предложение на автомобилей с пробегом. Так, на объявления о продаже Camry пришлось 6,5%. Больше всего по количеству предложений выросла Mazda 3. Число объявлений с начала года увеличилось на 12,6%, добавили аналитики.