«Авито Авто»: самым популярным брендом среди покупателей машин оказалась Lada

Средняя стоимость новых автомобилей в России в феврале 2025 года почти не изменилась, составив 2,98 миллиона рублей. Эксперты «Авито Авто» сообщили «Известиям», что за прошедший год спрос на новые автомобили вырос на 24,7%, а предложение увеличилось на 45,5%.