«Авито Авто»: самым популярным брендом среди покупателей машин оказалась Lada
Средняя стоимость новых автомобилей в России в феврале 2025 года почти не изменилась, составив 2,98 миллиона рублей. Эксперты «Авито Авто» сообщили «Известиям», что за прошедший год спрос на новые автомобили вырос на 24,7%, а предложение увеличилось на 45,5%.
Самым популярным брендом среди покупателей оказалась Lada, чья доля составила 22,7%. Вслед за ней идут китайские производители: Haval (10%), Chery (8,5%), Geely (5,4%) и Changan (4,8%).
Среди конкретных моделей наибольшим спросом пользуется Lada Granta (8,3%). Далее следуют Lada Vesta (5,3%), Haval Jolion (3,5%), «Москвич 3» (2,4%) и Omoda C5 (2,3%). Наибольший рост интереса был зафиксирован к модели «Москвич 3», популярность которой возросла в 2,8 раза по сравнению с февральским показателем прошлого года.