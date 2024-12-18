«Авито Авто»: рост интереса к новым автомобилям с РКПП в России составил 75% за два месяца

В России значительно увеличился интерес к покупке новых автомобилей, оснащенных роботизированной коробкой переключения передач (РКПП). По данным «Авито Авто», основанным на проведенных исследованиях, за период с сентября по октябрь текущего года спрос на такие автомобили вырос на 75,1%, а предложение увеличилось на 84,8%. Об этом написал «ФедералПресс» .

Руководитель направления «Новые авто» платформы Артем Хомутинников отметил, что популярность автомобилей с роботизированной коробкой передач растет благодаря китайским брендам, активно предлагающим такие модели.

Доля автомобилей с РКПП составляет более четверти от общего спроса на новые автомобили, а в предложении доля таких автомобилей достигает почти половины. Средняя цена на автомобили с РКПП находится на уровне трех миллионов рублей.

Лидером продаж стал HAVAL Jolion, который выбрал каждый десятый покупатель. Также пользуются большим спросом Chery Tiggo 7 Pro Max, HAVAL F7, JAECOO J7 и Chery Tiggo 8 Pro Max.