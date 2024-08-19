«Авито Авто»: россияне предпочитают белые и черные машины

Исследование «Авито Авто» показало, что россияне отдают предпочтение автомобилям черного, белого и серебристого цветов. Желающих покупать машину розового и желтого оттенков меньше всего. Об этом сообщил RT .

Так, 22% опрошенных владеют автомобилями черного цвета, 20% — белого, а 15% — серебристого. Кроме того, в числе популярных оттенков также серый (12%) и синий (8%). Опрос показал, что выбор цвета автомобиля россияне делают на основе эстетических предпочтений (43%), практичности (26%), выгодности цены (10%) и желания выделиться на дороге (6%). При этом для 22% респондентов цвет вовсе не имеет значения.

Что касается наименее популярных цветов, то розовый оказался в их числе: 20% россиян заявили, что никогда не купят машину этого цвета, 11% отвергли желтый, а 9% — оранжевый.