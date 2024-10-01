Авиаэксперт Гусаров рассказал, что у российских авиакомпаний нет возможности увеличить долю на международном рынке

Он отметил, что эти 40% можно считать показателем актуального положения дел. Авиакомпании в России не имеют возможности расширить свое присутствие на международном рынке, так как они достигли предела вместимости своих воздушных судов. Если самолеты будут перераспределены на международные маршруты, то их не хватит для обслуживания внутренних рейсов. Кроме того, на данный момент Россия имеет авиасообщение примерно с тридцатью дружественными странами, поэтому баланс 40-60% останется неизменным в ближайшие годы.

Есть и перспективные направления: правительство ведет переговоры о восстановлении авиасообщения с государствами Юго-Восточной Азии. Однако основная проблема заключается не в количестве стран и маршрутов, а в недостатке самолетов, подчеркнул Гусаров. По его мнению, новых иностранных воздушных судов в обозримом будущем не стоит ожидать, и для увеличения числа отечественных самолетов необходимо запустить их производство в серийном масштабе.