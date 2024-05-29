Авиаэксперт Гусаров призвал наладить производство самолетов в РФ, чтобы избавиться от зависимости от Запада

России нужно сосредоточиться на производстве собственных самолетов, чтобы не зависеть от политических настоений Запада. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал главный редактор портала Авиа.ру Роман Гусаров.

По его мнению, гражданская аваиция — это стратегически важная отрасль. Поэтому в ней нельзя делать ставку на Запад, учитывая нестабильные отношения с ним.

«Нам надо возвращаться к собственному самолетостроению и производству, чтобы не зависеть от политических веяний Запада, а быть полностью самодостаточными», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что нужно взять курс на то, чтобы в течение 10 лет полностью отказаться от западных самолетов. А для этого нужно сосредоточиться на создании современных отечественных конкурентоспособных аналогов.