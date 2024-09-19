«Атомфлот» сменит руководителя

Леонид Ирлица покинет пост гендиректора ФГУП «Атомфлот» из-за выхода на пенсию. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе предприятия.

Его место займет Яков Новиков, добавил собеседник агентства.

«Планируется, что до завершения формальностей в связи со своим назначением он будет трудиться в качестве исполняющего обязанности генерального директора — директора по судоходству», — уточнили на предприятии.

Ирлица был гендиректором с 2022 года, а до этого занимал должность заместителя по судоходству.

«Атомфлот» с 2008 года входит в состав госкорпорации «Росатом». Предприятие занимается обслуживанием атомных судов и обеспечивает ледоколами акваторию Севморпути и замерзающие российские порты. С 2016 года указом президента Владимира Путина носит статус федеральной ядерной организации.