Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» сообщила о нехватке отечественных бюджетных седанов в стране

Президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин в ходе Восточного экономического форума рассказал, какие отечественные автомобили стоит выпускать в первую очередь. Его слова передали «Аргументы и факты» .

Как заметил эксперт, в год отечественным автопроизводителям стоит выпускать около полутора миллионов бюджетных автомобилей, причем 200-300 тысяч из них должны быть среднего сегмента, а около 100 тысяч — премиального сегмента.

«Большинство людей на сегодняшний день хотели бы приобретать SUV, это мировой тренд. Люди хотят иметь такую машинку, которая проедет в городе, но может и съехать с дороги», — добавил Подщеколдин.

Российский покупатель по-прежнему нуждается в небольших и бюджетных седанах, сказал эксперт.