АПЛ «Архангельск» прибыла в пункт базирования на Северном флоте спустя три дня

Атомная подводная лодка «Архангельск» успешно добралась до места своей постоянной дислокации на Северном флоте. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
Ей потребовалось три дня, чтобы преодолеть путь через льды из Архангельской области в надводном положении. В этом ей помогал ледокол, который прокладывал путь.
Напомним, что субмарина была передана Военно-морскому флоту России в конце декабря прошлого года. Официальная церемония приема прошла в Северодвинске — городе, где и была построена подлодка четвертого поколения.
Вооружение подлодки включает противокорабельные ракеты «Оникс» и крылатые ракеты «Калибр». В будущем планируется оснащение субмарины гиперзвуковыми ракетами «Циркон».
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