АПЛ «Архангельск» прибыла в пункт базирования на Северном флоте спустя три дня

Атомная подводная лодка «Архангельск» успешно добралась до места своей постоянной дислокации на Северном флоте. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» .

Ей потребовалось три дня, чтобы преодолеть путь через льды из Архангельской области в надводном положении. В этом ей помогал ледокол, который прокладывал путь.

Напомним, что субмарина была передана Военно-морскому флоту России в конце декабря прошлого года. Официальная церемония приема прошла в Северодвинске — городе, где и была построена подлодка четвертого поколения.

Вооружение подлодки включает противокорабельные ракеты «Оникс» и крылатые ракеты «Калибр». В будущем планируется оснащение субмарины гиперзвуковыми ракетами «Циркон».