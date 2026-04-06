Аналог MarineTraffic разработают в России

Система «РМП-Траффик», которая позволит отслеживать суда в реальном времени, появится в России. Об этом сообщил РИА «Новости» генеральный директор Росморпорта Сергей Пылин на полях Международного транспортно-логистического форума.

Он подтвердил, что сервис станет аналогом зарубежного MarineTraffic. Однако когда его можно будет использовать — Пылин ответить затруднился.

«Все это небыстро и дорого, потому что делается с нуля. Плюс сейчас требования, чтобы все новые системы были с элементами искусственного интеллекта. Это усложняет проекты», — объяснил он.

Сейчас проект находится на стадии технического задания.

Форум проходил в Санкт-Петербурге с 1 по 3 апреля. К его участникам обращался с приветствием президент Владимир Путин.