Аналитики Мегамаркета и сервиса ЮKassа: базовый набор для подготовки машины к холодам обойдется в 38 900 рублей

Специалисты маркетплейса Мегамаркет и сервиса для приема платежей ЮKassa в результате исследования выяснили, что базовый набор для подготовки автомобиля к холодам обойдется автолюбителям в среднем в 38 900 рублей. Об этом написала Lenta.ru .

В этот набор, по словам аналитиков, входят: комплект зимней резины, замена моторного масла, антифриз, щетки стеклоочистителя, воздушный, масляный и салонный фильтры. Стоимость включает замену жидкости стеклоомывателя на зимнюю и обработку силиконовой смазкой резиновых уплотнителей.

Аналитики также советуют автомобилистам купить пусковое зарядное устройство, которое поможет запустить двигатель в случае проблем с аккумулятором.