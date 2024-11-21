Аналитики Мегамаркета и сервиса ЮKassа: базовый набор для подготовки машины к холодам обойдется в 38 900 рублей

Специалисты маркетплейса Мегамаркет и сервиса для приема платежей ЮKassa в результате исследования выяснили, что базовый набор для подготовки автомобиля к холодам обойдется автолюбителям в среднем в 38 900 рублей. Об этом написала Lenta.ru.
В этот набор, по словам аналитиков, входят: комплект зимней резины, замена моторного масла, антифриз, щетки стеклоочистителя, воздушный, масляный и салонный фильтры. Стоимость включает замену жидкости стеклоомывателя на зимнюю и обработку силиконовой смазкой резиновых уплотнителей.
Аналитики также советуют автомобилистам купить пусковое зарядное устройство, которое поможет запустить двигатель в случае проблем с аккумулятором.
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