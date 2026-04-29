Аналитик Гаврилов сообщил о росте популярности электромобилей в Петербурге

В первом квартале 2026 года жители Санкт-Петербурга приобрели 150 новых электромобилей. Это на 46% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные привел аналитик Денис Гаврилов, сообщил «Петроград» .

Несмотря на рост продаж, доля электромобилей на рынке остается незначительной. В этом году она составила 1,1%, а год назад — 0,8%.

Лидер продаж — локализованный Evolute, который приобрели 72 клиента. Основной объем составила модель i-Joy, которой отдали предпочтение 60 покупателей. В тройку лидеров также вошли Avatr и BYD с 13 и 11 проданными машинами соответственно.