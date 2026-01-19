Аналитики компании «АльфаСтрахование» изучили данные заключенных договоров ОСАГО за январь–октябрь прошлого года и выяснили, что самым распространенным автомобилем в российском такси стал Hyundai Solaris. На эту модель приходится 21% от всех машин, сообщили « Известия ».

На втором месте находится Kia Rio с долей в 19%. Таким образом, соплатформенные модели Solaris и Rio занимают около 40% российского таксопарка. Третье место — Lada Granta (17%), далее следуют Volkswagen Polo (15%) и Renault Logan (10%).

Среди китайских автомобилей в такси наиболее часто встречается Haval Jolion, он занимает шестое место в общем рейтинге (8%). Далее расположились Lada Vesta и Skoda Rapid (по 4%).