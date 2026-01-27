Агентство «Автостат» опубликовало рейтинг популярных подержанных машин, продававшихся в России в 2025 году

Аналитическое агентство «Автостат» опубликовало рейтинг популярных подержанных автомобилей, продававшихся в России в 2025 году. Согласно данным, самыми востребованными моделями стали седан Lada 2107, KIA Rio и Hyundai Solaris. Рейтинг опубликовали «Известия» .

Lada 2107 заняла первое место, показав наибольший объем перепродаж — 142,3 тысячи штук. Второе место досталось корейскому автомобилю KIA Rio, который показал хорошие результаты, реализовавшись в количестве 120,9 тысяч машин. Третье место занял компактный автомобиль Hyundai Solaris, ставший владельцем третьей позиции с показателем 118,2 тысячи экземпляров.

Четвертое место занял хетчбэк LADA 2114 «Самара-2», на счету которого 112,4 тысячи продаж. Замыкает пятерку лидеров автомобиль Ford Focus, занявший пятую строку с результатом 107,1 тысячи перепроданных авто.

Рейтинг завершает десятку популярных автомобилей LADA 4×4 «Нива», набравшая 105 тысяч покупок, и седан LADA Priora с результатом 101,8 тысячи. Еще две японские модели — Toyota Corolla и Toyota Camry заняли седьмую и восьмую позиции соответственно, реализовавшись в объеме 99,9 и 87,9 тысячи единиц. Десятую позицию занял седан LADA Granta, продемонстрировавший скромный прирост продаж на 1,2 процента.

Анализ динамики продаж показал, что половина представленных моделей демонстрировала положительный тренд, наиболее ярко выраженный у Toyota Camry, прибавившей 3,1 процента. Наибольший спад наблюдался у хетчбэка LADA 2114 «Самара-2», продажи которого снизились на 8,4 процента.