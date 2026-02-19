Аэропорты московского региона обслужили более 700 рейсов в снегопад

Несмотря на сильный снегопад и порывистый ветер, в Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковском с начала суток приняли и отправили 706 рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РФ.

«На запасные аэродромы „ушли“ восемь самолетов. Отменили на прилет и вылет 34 рейса, включая шесть — иностранных авиакомпаний. Задержали более чем на два часа — 50 рейсов», — отметили в Минтрансе.

Аномальный снегопад в Москве и области продлится до пятницы, 20 февраля.

Ранее в аэропорту Шереметьево предупредили пассажиров, что из-за сложных погодных условий время обслуживания рейсов может увеличиться. Это связано с очисткой взлетно-посадочных полос, перронов и рулежных дорожек во время снегопада. Также проводится противообледенительная обработка самолетов и багажа.