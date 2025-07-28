Аэропорт Жуковский предупредил об ограничениях доступа к сайту

Из-за технических неполадок в работе интернет-провайдера начались сбои в работе сайта аэропорта Жуковский. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«Наблюдаются временные ограничения доступа к официальному сайту аэропорта», — указали представители аэропорта.

При этом в Жуковском подчеркнули, что внутренние информационные системы воздушной гавани исправны, а рейсы принимаются и отправляются в соответствии с расписанием.

Над устранением сбоя работают специалисты аэропорта. Получить актуальную информацию о рейсах и услугах можно через справочную службу и по горячей линии авиакомпаний-партнеров.

Ранее стало известно, что «Аэрофлот» отменил более 40 рейсов из-за сбоя 28 июля. Причиной этому послужила хакерская атака.