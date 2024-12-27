Аэропорт в Санкт-Петербурге подключат к красной ветке метро

В Санкт-Петербурге продлят красную линию метро до аэропорта Пулково. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов в программе «Петербург. Новый взгляд» .

«По поручению президента России [Владимира Путина] мы прорабатываем продолжение „красной“ линии — Пулково до „Экспофорума“ и „Технологической долины“», — сказал он.

Беглов отметил, что этот проект очень большой и серьезный, однако его поддержал президент. Проектирование начнут со следующей станции за «Проспектом Ветеранов». На строительство направят федеральное финансирование. Строить станции будут с применением отечественного оборудования.

Ранее стало известно, что в метро Екатеринбурга ввели возможность оплаты проезда с помощью QR-кода. Билет, купленный таким способом, можно использовать в течение суток. Приобрести его получится на станциях «Ботаническая», «Чкаловская», «Проспект Космонавтов» и «Площадь 1905 года».