Аэропорт Казани временно перестал принимать и отправлять самолеты

Временные ограничения наложили на работу аэропорта Казани в четверг, 23 мая. Об этом сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

По словам представителя ФАВТ, ограничения ввели в целях обеспечения безопасности.

Аэропорт временно не принимает и не отправляет авиарейсы с 11:30 по московскому времени, подчеркнул Кореняко.

Пресс-секретарь Росавиации добавил, что сейчас экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. Это главный приоритет, заключил он.