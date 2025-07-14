«Аэрофлот» разрешил пассажирам брать по две переноски с животными в салон

Российская авиакомпания «Аэрофлот» расширила услугу по перевозке животных в салоне самолетов. С понедельника, 14 июля, владельцы домашних питомцев могут перевозить по два контейнера за один раз. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Переноски с животными весом до восьми килограммов пассажиры смогут разместить на соседнем кресле, а контейнеры до 15 килограммов — под передним сиденьем.

Сервис доступен на всех рейсах «Аэрофлота» и дочерней авиакомпании «Россия».

В пресс-службе добавили, что в один контейнер владельцы могут разместить до трех питомцев. Это особенно актуально для пассажиров, которые отправились в путешествие животными мелких пород или котятами и щенками.

В компании призвали пассажиров ориентироваться на требования к переноскам, которые указаны на сайте «Аэрофлота».

В конце января прошлого года суд выписал штраф авиакомпании «Россия» за гибель кошки в багажном отделении самолета. Владелец животного отправился в полет с тремя питомцами. Две переноски он сдал в багаж, а еще одну забрал с собой в салон.

Во время путешествия одну из переносок в багажном отделении сломал ягдтерьер, который загрыз находившуюся внутри кошку. Суд установил, что пес находился на борту без намордника и клетки.