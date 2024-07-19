«Аэроэкспресс» перестанет ходить в аэропорт Внуково с 1 августа

«Аэроэкспресс» перестанет обслуживать железнодорожные рейсы от Киевского вокзала до аэропорта Внуково с 1 августа, вместо него перевозкой займется ЦППК. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

Дептранс заверил, что новый перевозчик сохранит прежние интервалы движения — раз в час — и время в пути, которое сегодня составляет 33 минуты. При этом стоимость проезда снизится почти вдвое, с 550 до 280 рублей.

«Аэроэкспресс» останется обслуживать железнодорожные и автобусные пассажирские перевозки в аэропорты Шереметьево и Домодедово.

Поезда-экспрессы ходят в аэропорт Внуково с 2004 года, с 2005-го — до подземной платформы. С 2008 года рейсы обслуживала компания «Аэроэкспресс». За это время они перевезли на маршруте более 30 миллионов пассажиров.

В конце прошлого года в правительстве Москвы не исключили продления Люблинско-Дмитровской линии метро до аэропорта Шереметьево.