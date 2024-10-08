Адвокат Сикачев: «договор на месте» после ДТП может в будущем повлечь массу проблем

Адвокат Николай Сикачев в разговоре с «ТСН24» пояснил автомобилистам, почему не стоит соглашаться на «договор на месте» после ДТП.

Эксперт считает, что обращаться в Госавтоинспекцию нужно вне зависимости от того, каком состояние после столкновения у машины. При незначительных повреждениях до 100 тысяч рублей действительно можно составить европротокол.

«„Договор на месте“ может в будущем повлечь массу проблем», — сообщил Сикачев.

Он отметил, что без оформления ДТП у автомобилиста не будет возможности предъявить виновнику соответствующие претензии.