Адвокат Сикачев: «договор на месте» после ДТП может в будущем повлечь массу проблем

Адвокат Николай Сикачев в разговоре с «ТСН24» пояснил автомобилистам, почему не стоит соглашаться на «договор на месте» после ДТП.
Эксперт считает, что обращаться в Госавтоинспекцию нужно вне зависимости от того, каком состояние после столкновения у машины. При незначительных повреждениях до 100 тысяч рублей действительно можно составить европротокол.
«„Договор на месте“ может в будущем повлечь массу проблем», — сообщил Сикачев.
Он отметил, что без оформления ДТП у автомобилиста не будет возможности предъявить виновнику соответствующие претензии.
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