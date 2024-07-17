Адвокат Папуниди: при покупке подержанного авто следует проверить оригинальность ПТС

Покупка подержанного авто требует проверки всех документов. Так, будущему владельцу необходимо убедиться в оригинальности ПТС, сообщил адвокат Павел Папуниди в беседе с News.ru.

По словам эксперта, также важно досконально сравнить данные в ПТС и паспорте. Незначительное отличие может стать препятствием при последующей регистрации. Далее стоит ознакомиться с возможными ограничениями на регистрацию авто.

Здесь важно убедиться в отсутствии штрафов и залогов. Сделать это самостоятельно можно с помощью специализированных сервисов на сайтах, отметил Папуниди.