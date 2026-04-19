20 тысяч километров, 30 регионов. Российские «Уралы» в рамках трэвел-шоу проедут от Мурманска до Магадана

Завод «Урал» примет участие в международной экспедиции от Мурманска до Магадана

В России с 30 апреля по 10 июля пройдут съемки популярного трэвел-шоу Voetspore, в рамках которого запланирована международная масштабная экспедиция по стране — от Мурманска до Магадана на грузовиках «Урал». Подробности сообщила пресс-служба автозавода.

Автор медиапроекта — южноафриканский путешественник, документалист и продюсер Йоханес Баденхорст. За 25 лет он и его команда совершили 13 экспедиций, преодолев 400 тысяч километров в пути. Его проекты снимали на территориях Африканского континента, Мадагаскара и Индии.

«Основная цель проекта — создание многосерийного документального фильма, призванного познакомить мировую общественность с российской многонациональной культурой, богатыми традициями, бытом коренных народов, уникальной архитектурой и природой», — отметили в пресс-релизе.

Протяженность маршрута составит более 20 тысяч километров, он пройдет по более чем 30 регионам России. Авторы проекта планируют останавливаться не только в областных центрах, но и в небольших городах и селах.

Автозавод предоставил экспедиции два автомобиля, один из которых представляет собой автодом, пригодный для проживания всей команды документалистов.