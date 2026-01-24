110km.ru: ADAS умеют распознавать дорожные знаки и проводить экстренное торможение

Эти системы включают адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе, автоматическое экстренное торможение и распознавание дорожных знаков. Однако эксперты отмечают, что даже продвинутые системы могут ошибаться в сложных условиях.

Деятельность ассистентов поддерживается информацией, поступающей с видеокамер, радаров, лидаров и ультразвуковых сенсоров. Ряд производителей активно совершенствуют подобные технологии, нередко внедряя достижения европейских разработчиков, добавила gazeta.spb.