110km.ru: ADAS умеют распознавать дорожные знаки и проводить экстренное торможение
Современные автомобили переходят к комплексным решениям, объединенным термином ADAS (Advanced Driver Assistance Systems). Подробнее рассказал 110km.ru.
Эти системы включают адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе, автоматическое экстренное торможение и распознавание дорожных знаков. Однако эксперты отмечают, что даже продвинутые системы могут ошибаться в сложных условиях.
Деятельность ассистентов поддерживается информацией, поступающей с видеокамер, радаров, лидаров и ультразвуковых сенсоров. Ряд производителей активно совершенствуют подобные технологии, нередко внедряя достижения европейских разработчиков, добавила gazeta.spb.