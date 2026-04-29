110 km.ru: выбор автобокса начинается с подбора правильной системы крепления

С наступлением сезона отпусков многие автомобилисты сталкиваются с проблемой нехватки места в салоне для вещей. Автобоксы на крышу становятся популярным решением для перевозки вещей, сообщил 110 km.ru .

Выбор такого багажника начинается с подбора правильной системы крепления. Эксперты отмечают, что для 90% автомобилей можно найти подходящий вариант. Если на машине уже есть рейлинги, задача упрощается: достаточно подобрать поперечины, которые крепятся к этим направляющим. На рынке представлены как универсальные, так и модельные решения, стоимость которых может отличаться на порядок.

Специалисты советуют не гнаться за дорогими брендами, а выбирать системы среднего сегмента — они служат не меньше, а стоят заметно дешевле. Если рейлингов нет, многое зависит от конструкции крыши. На некоторых моделях предусмотрены штатные точки крепления, скрытые под заглушками или молдингами.