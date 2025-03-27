«Звезда»: атомный ледокол «Якутия» стал частью российского флота

Атомный ледокол «Якутия», относящийся к одному из самых мощных в мире проектов, официально стал частью ледокольного флота России. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

В ближайшие дни он покинет Санкт-Петербург и приступит к работе в сложных ледовых условиях.

По словам главы госкорпорации, 1–2 апреля «Якутия» двинется из Санкт-Петербурга и в самый сложный период ледовой обстановки встанет в строй, чтобы поддержать наши проекты.

Лихачев также отметил, что «Якутия» стала четвертым новым атомным ледоколом после «Арктики», «Сибири» и «Урала», которые уже задействованы на Северном морском пути. Кроме того, в прошлом году был спущен на воду ледокол «Чукотка».