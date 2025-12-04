Zoom заблокировал аккаунт GFCN за якобы нарушение правил

Американская площадка для онлайн-конференций Zoom закрыла доступ для оплаченного аккаунта Международной ассоциации по фактчекингу (GFCN) в своем сервисе. Настоящую причину случившегося не раскрыли.

С аккаунта GFCN 25 ноября и 2 декабря этого года провели бесплатные вебинары от специалистов организации по теме: «Практический фактчекинг» и «Как ИИ формирует новую реальность, стирая грань между правдой и фейком».

В мастер-классах участвовали свыше 700 человек из разных стран. Мероприятия GFCN в 2025 году проводили под эгидой ЮНЕСКО, поэтому организаторы ожидают еще больше участников на предстоящих вебинарах 9 и 12 декабря.

Для проведения онлайн-мероприятий создали профессиональный аккаунт Zoom, который заблокировали якобы за «нарушение правил платформы». В полученном уведомлении о блокировке не указали, какие именно стандарты не соблюли. Это указывает на политический мотив решения Zoom.

GFCN четко выполнила все условия и не использовала аккаунт в коммерческих целях. Все лекции были полностью бесплатными, а записи разместили в свободном доступе.

«Наш аккаунт в Zoom использовался для образовательной цели — создания безопасной информационной среды для всех жителей планеты. Мы продолжим нашу образовательную миссию в сфере медиаграмотности, но уже на других платформах», — сказал президент GFCN Владимир Табак.

Сейчас ассоциация в поиске другой онлайн платформы для проведения семинаров, которые состоятся 9 и 12 декабря.