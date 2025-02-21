Жители Москвы стали чаще посещать радиорынки

Радиорынки вновь набирают популярность у москвичей — в 2024 году их посещали в полтора раза чаще, чем годом ранее. В текущем году динамика продолжает расти.

Согласно анализу обезличенных данных от МегаФона, самым популярным рынком остается легендарный торговый центр «Горбушкин двор» в Багратионовском проезде. На него в январе текущего года пришлось до трети трафика. Второе и третье места заняли Митинский и Буденовский радиорынки.

Мужчины интересуются покупками радиотехники и электроники ожидаемо чаще женщин. Они составляют до 70% посетителей. Обычно на радиорынках можно встретить посетителей 36-45 лет (40%) и 46-65 лет (30%). Далее следует возрастная категория 26-35 лет (22%). На молодых абонентов и представителей старшего поколения приходится лишь 5% и 3% от общего числа визитеров.

Чтобы покупатели могли всегда оставаться на связи, оператор связи регулярно обновляет базовые станции в местах городской торговли. Например, на Митинском радиорынке инженеры модернизировали оборудование, снабдив его низкочастотным диапазоном. Теперь сигнал лучше проникает через стены торговых павильонов.

«Мы внимательно отслеживаем нагрузку на сеть в местах массового скопления людей, чтобы абоненты могли пользоваться стабильным сигналом, — рассказал директор по реализации проектов инфраструктуры компании в Московском регионе Андрей Абрамов. — Модернизация на Митинском радиорынке позволила увеличить максимальную скорость мобильного интернета до 100 Мбит/с».