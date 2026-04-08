Замминистра энергетики Шереметцев заявил, что человек останется главным фактором развития ТЭК

Люди, а не цифровые технологии, остаются главным фактором развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК) России. Такое мнение высказал заместитель министра энергетики Российской Федерации Эдуард Шереметцев на форуме «Нефтяная столица» в Ханты-Мансийске. Об этом написал «ФедералПресс» .

ТЭК — это основа экономики страны, на его долю приходится около 20% ВВП России. Несмотря на сложности, предприятия активно развиваются и адаптируются к новым условиям.

Шереметцев отметил, что в 2022 году, несмотря на уход зарубежных IT-компаний и санкции, предприятиям ТЭК удалось сохранить бесперебойную работу. Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) стало одним из положительных моментов.

«Роботы не заменят человека. Их заменят люди, которые умеют эффективно работать с технологиями», — подчеркнул заместитель министра.

Технологии ИИ помогают предприятиям увеличить время между ремонтами, предотвратить аварии, сократить время на разработку месторождений и прогнозировать выработку. Однако человек остается ключевым элементом в этом процессе.

Минэнерго ведет системную работу по подготовке новых кадров, опираясь на опыт русской инженерной школы. Формирование единой траектории подготовки специалиста — от школы до работы в отрасли — является приоритетом.