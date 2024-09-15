Выставки, дискуссии и мастер-классы. Каким будет 41-й форум ЭТМ

В технопарке «Сколково» 19 сентября состоится 41-й форум инженерных систем и электротехники. Ожидается, что в нем примут участие более 80 брендов и свыше трех тысяч гостей.

Посетители выставки увидят современные технические решения в сфере электрики, автоматизации, систем безопасности, инженерной сантехники, спецодежды и инструмента. Кроме экспозиции, в программе мероприятия запланированы дискуссии и мастер-классы.

«Сегодня, когда рынок оборудования и материалов стремительно трансформируется, когда на смену западным брендам пришли российские, особенно важно регулярно знакомить профессионалов с техническими новинками и доносить до них все новые возможности, которые открывают перед нами технологии», — заявил директор регионального центра Московского региона компании ЭТМ Артур Антонян.

Также компания поделится видением развития цифровых закупок и цифрового взаимодействия между поставщиком, дистрибьютором и клиентом.