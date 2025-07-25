Вторая очередь центра по переработке ядерных отходов заработала в Железногорске

Второй комплекс Опытно-демонстрационного центра (ОДЦ) по переработке отработавшего ядерного топлива ввели в эксплуатацию в Железногорске. Его строительство завершилось в конце прошлого года.

На заводе будут не только перерабатывать ядерные отходы, но и тестировать оборудование для постройки более мощного предприятия.

«Впервые в мире мы осуществляем в промышленном масштабе замыкание ядерного топливного цикла за счет существенного снижения доли природного урана и повторного использования продуктов переработки отработавшего ядерного топлива», — подчеркнул генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

После выхода завода на проектную мощность он будет перерабатывать до 200 тонн топлива в год. При этом впервые в мировой практике от его работы не останется жидких радиоактивных отходов.

Все это в конечном счете должно позволить России обеспечить старт работы энергосистем четвертого поколения в ближайшие 15 лет.