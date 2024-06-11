Военный эксперт Сивков: нестратегическое ядерное оружие может применяться против крупных группировок войск

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в беседе с телеканалом «Звезда» назвал основные цели учений нестратегических ядерных сил России и Белоруссии.

По его словам, военные отрабатывают способы, формы и порядок перехода к применению тактического ядерного оружия в разных условиях. Кроме того, власти через учения демонстрируют западным странам решимость применить ядерное оружие, сказал Сивков.

«В Европе такое оружие может решать и стратегические задачи через уничтожение живой силы, его военно-промышленного и административно-политического потенциала», — добавил он.

Нестратегическое ядерное оружие может применяться не только для уничтожения боевых кораблей и аэродромов тактической авиации, но и против крупных группировок войск, пояснил эксперт.