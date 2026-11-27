Инженеры «МегаФона» запустили новые базовые станции вдоль Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА), которая стала дублером юго-восточной части МКАД. Телеком-оборудование установили на участках магистрали около поселка Лопатино и деревни Богданихи в Ленинском городском округе, а также деревни Павлино в городском округе Балашиха. Средняя скорость мобильного интернета — 110 Мбит/с.

Базовые станции работают в средне- и высокочастотных диапазонах, сочетание которых увеличивает емкость сети и обеспечивает высокую скорость передачи данных даже при одновременном подключении множества абонентов. Оборудование поддерживает технологию MIMO 2×2, с помощью которой базовые станции передают данные по нескольким каналам одновременно. Теперь водителям удобнее пользоваться онлайн-картами и получать свежую информацию о дорожной обстановке, а пассажирам смотреть фильмы и сериалы, слушать музыку и читать электронные книги.

По данным аналитиков «МегаФона», чаще всего мобильной связью на Южно-Лыткаринской автодороге пользуются жители Москвы и Подмосковья. Среди абонентов из других регионов лидируют пользователи из Ленинградской, Рязанской, Тверской и Ярославской областей.

Как отметил директор по реализации проектов инфраструктуры «МегаФона» в Московском регионе Тимур Фахрутдинов, с открытием новых автомагистралей меняются привычные маршруты жителей Московского региона и перераспределяется нагрузка на мобильную сеть.

«Мы учитываем развитие транспортной инфраструктуры при планировании строительства базовых станций. И особое внимание уделяем крупным магистралям региона, чтобы обеспечить абонентам привычное высокое качество мобильной связи в любой их поездке», — прокомментировал Фахрутдинов.