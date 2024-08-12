Владельцев иномарок последних поколений обеспечили российскими маслами

Современные иностранные легковые автомобили получили линейку нового модернизированного синтетического моторного масла отечественного производства, при разработке которой учитывались самые актуальные требования производителей. Благодаря улучшенной формуле масла повышаются экологичность работы двигателя и экономичность топлива.

Моторное масло создано для автомобилей, которые оснащены системами очистки отработанных выхлопных газов и увеличения максимальной мощности. Новый продукт способен обеспечить надежную защиту двигателя и его легкий запуск при температуре до минус 55 градусов по Цельсию. Это делает его эффективным даже в условиях Крайнего Севера.

При городском цикле «старт-стоп» и во время длительной эксплуатации при большой скорости смазочные материалы сохраняют свою эффективность. Также они продемонстрировали устойчивость к окислению.

«Премиальная линейка масел G-Energy F Synth может использоваться в 90% легковых иномарок в России, включая корейские, европейские и китайские автомобили нового поколения. Для владельцев машин популярных марок наши специалисты разработали новое моторное масло, обеспечивающее повышенную защиту двигателя от износа», — отметил генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

Он добавил, что за счет комбинации современных синтетических технологий масло соответствует наиболее жестким требованиям производителей автомобилей и может полноценно заменить продукцию мировых брендов.