«ВКонтакте» и более 100 музеев запустят онлайн-марафон «Родное»

В рамках всероссийской акции «Ночь музеев» «Вконтакте» организует онлайн-марафон «Родное». В проекте примут участие Эрмитаж, Русский музей, Государственный исторический музей и другие.

Акция пройдет с 16 по 26 мая. Организаторы предоставят пользователям «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Макс» возможность стать участниками квестов и экскурсий, а также послушать лекции и ознакомиться с эксклюзивным контентом от более 100 музеев.

Свою лепту в проект внесут в том числе Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Третьяковская галерея, Музей русского импрессионизма и другие культурные учреждения.

Эрмитаж подготовил для пользователей видео «Блогеры vs. телевидение: кто делает культуру видимой?», а Музеи Московского Кремля представят ролик «Шапка Мономаха и Шапка Казанская. Гипотезы и восточные влияния».

Планируются также трансляции лекций об искусстве и онлайн-экскурсии по выставкам в разных городах страны. Для пользователей «Макс» подготовят чат-бот, с помощью которого можно пройти разнообразные квесты. Желающие смогут заняться поиском экспонатов, пройти викторину или выполнять задания для исследования музеев.