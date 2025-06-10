VK запустит образовательную программу об инфлюэнс-маркетинге для бизнеса

На платформе VK Бизнес с 23 июня будет проходить новая бесплатная образовательная программа «Клики — в кэш». Студентам курса расскажут о том, как сотрудничать с блогерами.

Программа подойдет маркетологам, рекламным и digital-агентствам, селлерам и владельцам бизнеса. Эксперты научат студентов составлять технические задания и брифы на размещение, оценивать эффективность рекламы, создавать креативы, которые цепляют внимание пользователей. Также преподаватели подробно расскажут о том, как начать работать с платформой для взаимодействия бизнеса и авторов VK AdBlogger.

Программу поделили на четыре блока. Лекции будут проводить эксперты VK AdBlogger, а также представители digital-агентств DIDENOK TEAM и ICE Agency. Курс не ограничится теорией: студенты смогут проверить полученные знания и пройти тест, по результатам которого можно получить сертификат о прохождении курса и полезный бонус для запуска первых кампаний на площадке.

Директор по продукту VK AdBlogger Сергей Нестеренко отметил, что рынок инфлюэнс-маркетинга растет с каждым годом.

«Мы стремимся облегчить взаимодействие бизнеса и авторов и сделать его максимально эффективным», — добавил он.

Платформу VK AdBlogger создали для взаимодействия авторов и бизнеса. На этом сервисе рекламодатели могут связаться в интересующими их блогерами, а также разместить рекламу в сообществах. Авторы благодаря платформе имеют возможность назначать цены за услуги и получать заявки от рекламодателей.