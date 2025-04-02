VK сообщил о запуске медиапроекта Наука Mail
В мире открытий, технологий и изобретений появился новый информационный канал — Наука Mail. За запуск проекта ответственна команда VK.
Как рассказал главный редактор Наука Mail Никита Шульгин, цель проекта — стать проводником между научным сообществом и широкой аудиторией.
«Мы хотим рассказывать нашим читателям о науке доступно и интересно. Перед редакцией Наука Mail стоит важная задача по формированию проекта, который сможет показать людям, что наука — это мир, в котором каждый может найти что-то свое», — сказал он.
За сложными теориями, инновациями и разработками скрываются увлекательные истории, способные разжечь в людях страсть к открытиям. В завершение Шульгин отметил, что он уверен в успехе проекта.