VK сообщил о запуске медиапроекта Наука Mail

В мире открытий, технологий и изобретений появился новый информационный канал — Наука Mail . За запуск проекта ответственна команда VK.

Как рассказал главный редактор Наука Mail Никита Шульгин, цель проекта — стать проводником между научным сообществом и широкой аудиторией.

«Мы хотим рассказывать нашим читателям о науке доступно и интересно. Перед редакцией Наука Mail стоит важная задача по формированию проекта, который сможет показать людям, что наука — это мир, в котором каждый может найти что-то свое», — сказал он.

За сложными теориями, инновациями и разработками скрываются увлекательные истории, способные разжечь в людях страсть к открытиям. В завершение Шульгин отметил, что он уверен в успехе проекта.