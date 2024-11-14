VK анонсировал продажу умной колонки с «Марусей»

Колонку VK «Капсула Про» с голосовым помощником «Маруся» можно будет приобрести с 28 ноября. В пресс-службе платформы сообщили, что разработчики оснастили новинку центром управления умным домом Zigbee, а также датчиками движения, климата и освещенности.

Мощность колонки составляет 65 ватт. Она поддерживает технологию пространственного звучания и позволит пользователям автоматизировать различные сценарии умного дома.

Дизайн новинки футуристичный, разработку представили в четырех насыщенных цветах: «оникс», «кобальт», «бургунди» и «фуксия». Сенсорный экран показывает пользователям плеер, часы, данные умного дома и погоду, а помощник «Маруся» поможет владельцам управлять устройством голосом.

Ранее разработчики VK добавили функцию поиска по видео с помощью искусственного интеллекта. Благодаря новой системе выросла видимость каналов и актуального контента в поиске. Платформа в первую очередь стала выдавать пользователю видео, загруженные самим автором, и ролики с его участием.