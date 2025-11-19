Вице-президент НОСТРОЙ Чернецкий назвал цифровые платформы в строительстве хорошим подспорьем

Цифровая трансформация в строительном секторе активно прогрессирует и давно стала неотъемлемой частью работы многих российских предприятий. Вице-президент НОСТРОЙ и первый заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области Аркадий Чернецкий обсудил вопрос внедрения новых технологий, сообщил « ФедералПресс ».

Он отметил важность и значимость процессов цифровой трансформации, включая развитие искусственного интеллекта.

«Серьезным разговором является использование цифровых сервисов, о которых нужно знать», — отметил эксперт.

Специалист назвал цифровые платформы в строительстве хорошим подспорьем и эффективным инструментом. По его словам, такие площадки охватывают многие направления — от управления проектами и выбора качественных материалов до анализа рынка и формирования справочной базы данных.