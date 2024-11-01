Виртуальному полководцу тут не место? Как нейросети уже используют в военных целях

Разработчик Душкин: системы ИИ в военной сфере используют очень давно

Создание «виртуального полководца» для реалистичных военных учений в Китае пока напоминает «желтушное» заявление чего-то не понявших журналистов. Об этом 360.ru рассказал генеральный директор «А-Я эксперт», разработчик систем ИИ Роман Душкин. Тем не менее, можно создать образ известной личности, используя нейросеть.

«Работы по оцифровке опыта человека ведутся, и давно», — отметил он.

Технологии позволяют создать нейросетевой образ известной личности. Душкин привел в пример китайского стратега и мыслителя Сунь-цзы, написавшего трактат «Искусство войны». На основе книги возможно сделать «робота», который будет отвечать как полководец.

«Можно сделать виртуальный образ и даже нарисовать его. И загрузить в этот образ все работы по стратегии, по тактике конкретного полководца. И настроить большую языковую модель, которая будет использовать вот этот опыт, накопленный человеком и переложенный в виде текстов», — сказал он.

Суть в том, что знания конкретного полководца перекладываются в «базу знаний», к которой есть доступ у искусственного интеллекта.

«Когда происходит какое-то общение вот с этим конкретным „персонажем“ (созданным искусственным интеллектом — прим. ред.), он лезет в эту базу знаний, достает оттуда релевантные знания к этому запросу и использует их для ответа», — пояснил Душкин.

Но системы искусственного интеллекта в военной сфере используются очень давно, подчеркнул собеседник 360.ru.

«Они известны под названием система поддержки принятия решений. В них вносятся протоколы реализации каких-то ситуативных программ управления», — подчеркнул разработчик.

Душкин привел в пример протокол реагирования в МЧС, где тот же план ликвидации аварийного разлива нефти расписан поминутно.

Однако капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин уверен, что ИИ не может полностью заменить человека. По его словам, на поле боя военачальники могут принимать неординарные решения. Нейросеть на такое не способна.