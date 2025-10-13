«Вечерняя Москва»: психологи разделились во мнениях по вопросу выживаемости молодежи без гаджетов и интернета

Зависимость от гаджетов и интернета вызывает опасения у многих психологов. Американский выживальщик Рейнолд Гарднер предупредил о возможной гибели до 40% современной молодежи в случае чрезвычайных ситуаций из-за отсутствия необходимых навыков. Однако психолог Дмитрий Пурпурсевич-младший в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что человек — существо адаптивное и способно выживать в любых условиях.

По мнению психолога Ксении Мосуновой, основателя Института фундаментальной и прикладной психологии, молодое поколение отличает высокая толерантность к неопределенности. Они привыкли к нестабильности мира и психологически лучше к этому готовы, чем их родители.

Гарднер привел в пример КНР и РФ, где принято передавать опыт ведения быта и выживания в семьях. Однако, по мнению российских экспертов, передачу опыта выживания неплохо было бы распространить и за пределами семьи, вернув в систему образования основы картографии, элементарную медицину, простую кулинарию и бытовой ремонт.