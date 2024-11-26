Вебинар по аддитивным технологиям состоится 3 декабря в Москве

«Московская техническая школа» и Академия аддитивных технологий «Цифра Цифра» проведут 3 декабря бесплатный онлайн-курс по высокотемпературной печати. Принять участие в нем сможет любой желающий, предварительно пройдя регистрацию. Об этом рассказали в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики.

На мероприятии обсудят актуальные вопросы, связанные с успешной интеграцией высокотемпературной 3D-печати и других методов аддитивного производства. Столичные инженеры с 2022 года могут пройти 16 курсов по проектированию и моделированию.

Мэр Сергей Собянин ранее напомнил, что проект «Московская техническая школа» действует с 2021 года и борется с дефицитом инженеров на производствах. Всего его ученикам доступны более 200 курсов по 14 направлениям, а также вебинары, мастер-классы и другие мероприятия.