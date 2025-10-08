В столичной резиденции русских царей ускорили интернет

Для посетителей московской усадьбы Измайлово специалисты МегаФона ускорили мобильный интернет до средних показателей в 60 Мбит/с. Это позволит проводить время на ее территории с большим комфортом – оставаться на связи и сразу же делиться фотографиями и впечатлениями в социальных сетях.

Интерес к усадьбе постоянно растет. Только с начала года объем интернет-трафика увеличился на 10%. Теперь телеком-оборудование поддерживает технологию MIMO 2×2. Благодаря этому обновлению увеличилась пропускная способность сети, а сигнал стабилен даже при высокой нагрузке.

Особенно активно Измайлово посещают туристы из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Самары, при этом 64% трафика приходится на мужчин, а 70% — на людей от 36 до 65 лет.

«Для нас важно развернуть здесь надежную и быструю сеть, чтобы каждый посетитель мог оставаться на связи даже в часы пиковой нагрузки», — подчеркнул директор московского отделения МегаФона Виктор Югай.

Измайлово стало родовой вотчиной бояр Романовых при Иване Грозном. Во времена Алексея Михайловича оно получило статус «дворцового царского села». Сегодня оно составляет часть Московского объединенного музея-заповедника.