В США заявили о «пресечении несанкционированного доступа» России к Starlink | 360°

Технологии 10 мая 2024, 08:25 В США заявили о «пресечении несанкционированного доступа» России к Starlink Bloomberg: Пентагон пресек доступ России к интернету Starlink Nasa.gov

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США, Украина и компания SpaceX сотрудничают, чтобы пресечь несанкционированный доступ России к спутниковому интернету Starlink. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на помощника главы Минобороны США Джона Пламба.

«На данный момент мы успешно противодействуем использованию Россией Starlink», — заявил представитель Пентагона.

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При этом он выразил уверенность, что Россия будет пытаться найти способ использовать спутниковый интернет. Пламб подчеркнул, что это остается проблемой для США. Страна поддерживает контакты с Украиной, чтобы решить этот вопрос.

По данным агентства, купить терминалы Starlink можно через Ozon. При этом пользоваться интернетом по лицензии нельзя. Терминалы работают через подписку, если оформить ее на жителя стран ЕС.

Минувшей осенью Starlink вывела на орбитугруппировку из 22 спутников.