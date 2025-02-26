В России разработают технологию интеграции радара и системы связи

Российские ученые работают над технологией интеграции системы связи и радара, которая превратит базовые станции в радиолокаторы. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

Новый комплекс позволит наблюдать за окружающей средой и погодой, отслеживать беспилотники и распознавать жесты человека.

Система превратит базовые станции и другие точки беспроводного доступа в радиолокаторы. При этом они сохранят главную функцию — обеспечение связи. Разработка обеспечит целый набор услуг в сфере телекоммуникаций, от распознавания жестов человека до мониторинга БПЛА.

Ученые изобретут новые алгоритмы, методы и сигналы, которые смогут осуществлять совместное зондирование.

Ранее новую систему РЭБ «Купол» разработали в России, она позволить противодействовать БПЛА.