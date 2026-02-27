В России прошли первые тесты технологии 50G PON

Первые в России тесты самой современной технологии широкополосного доступа в интернет — 50G PON — прошли в Москве. Во время испытаний удалось добиться рекордных скоростей загрузки и выгрузки — 38 Гбит/с и 21 Гбит/с соответственно.

Это во много раз быстрее, чем в действующих гигабитных сетях по технологии GPON. Благодаря такой технологии можно будет одновременно подключать к Сети роутеры стандарта Wi-Fi 6, компьютеры, серверы для нужд бизнеса и базовые станции для улучшения покрытия внутри помещений.

«Ориентация на технологию 50G PON способна закрыть на ближайшие 10 лет нашу потребность в расширении емкости сетей доступа для современных жилых комплексов, бизнес-центров, инфраструктурных и промышленных объектов при разработке решений умного дома и города, интернета вещей, создании цифрового контента, а также при развертывании indoor-покрытия 4G, а в будущем — 5G», — рассказал технический директор Московского региона МТС Владислав Медведев.

Он отметил, что сегодня бытовой потребности в таких скоростях нет, однако компания стремится развиваться с опережением, так как в ближайшие годы с развитием решений умного дома и города технология 50G PON позволит не столько увеличивать пользовательские скорости, сколько подключать к одной точке доступа большое количество дата-генерирующих устройств без потери качества.

Пилотная зона, в которой будет работать такая технология, появится уже до конца этого года в одном из столичных жилых комплексов.