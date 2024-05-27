В России начались продажи новых смартфонов: в чем фишка?

Согласно последним данным, доля смартфонов китайских брендов на российских рынках превысила 70%. На днях HUAWEI презентовал новую модель телефона, который совместил в себе все необходимое не только для комфортной жизни, но и работы.

Не менее важными показателями качественного смартфона также стали время автономной работы, большой и качественный экран, техническое оснащение, современное ПО.

«Я скучаю по функции, что телефоном можно было все оплачивать, та же самая музыка, камера замечательная», — отметил Михаил.

Один из таких гаджетов — HUAWEI Pura 70 Ultra — на днях презентовали в Москве. Новая модель совместила в себе все необходимое — эстетичный дизайн, высокое разрешение экрана, технология быстрой зарядки. Алгоритмы девайса умеют даже распознавать взгляд посторонних людей и блокировать уведомления. Отдельного внимания заслуживает камера. Создатели оснастили ее всеми необходимыми функциями для того, чтобы пользователь мог снимать качественный контент.

«Я довольно часто снимаю в интересных местах, в Москве и за рубежом бывает. Бывают настолько эксклюзивные места, что рука сама лезет в карман за телефоном, чтобы подснять сторис или себе на память и, когда камера классная, и видеокамера хорошая, тянет HD и 4К — приятно самому себе», — поделился житель Москвы.

Жителей столицы новыми гаджетами уже не удивишь, но желающих «затестить» смартфон в числе первых оказалось много. И это неудивительно. Соотношение цены и качества может удивить. Кстати, новинка уже представлена во многих магазинах России.