В Роскачестве предупредили о помехах связи от магнитных аксессуаров

Магнитные чехлы, держатели и зарядки могут ухудшать сотовую связь при слабом сигнале. Процессору, экрану и аккумулятору они не вредят, пишет NEWS.ru .

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко сообщил, что магнитные аксессуары способны создавать помехи для радиосигнала. В зоне слабого покрытия из-за них могут прерываться звонки и медленнее работать интернет.

Магниты используют в чехлах-книжках, автомобильных держателях, креплениях, чехлах с кольцом-подставкой и беспроводных зарядках. Обычное магнитное поле не влияет на процессор, память, экран и аккумулятор современных смартфонов, передает RT.

Если после установки чехла или держателя телефон стал хуже ловить сеть либо медленнее заряжаться, Кузьменко рекомендовал снять аксессуар и проверить работу устройства. Эксперт посоветовал выбирать сертифицированные или оригинальные аксессуары проверенных производителей.