В Росатоме очертили перспективы развития отечественной энергетики

Возобновляемые источники электроэнергии, переход к которым происходит по всему миру, становятся все более конкурентоспособными. Об этом рассказал на тематической сессии ВЭФ гендиректор АО «Росатом Возобновляемая энергия» Григорий Назаров.

Он отметил, что им можно находить применение повсеместно, в том числе и на Дальнем Востоке. Особо Назаров подчеркнул важность развития атомной энергетики.

«Атомная технология — это единственная сейчас базовая энергетическая технология, в которой Россия сохранила технологическое лидерство и полный пакет технологий», — заявил он.

Назаров добавил, что нарастить долю в этой сфере до заявленных 25% реально. Глава компании добавил, что в энергетике важно стратегическое планирование на 10 и более лет, а формировать правила надо так, чтобы они были максимально эффективными.

Экологические требования становятся важным условием для новых проектов в промышленности. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.